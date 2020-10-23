firsova020563

Валентина firsova020563firsova020563
29 летРоссия/Новый Оскол
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Продавайте больше, выручайте больше с моими статьями, и моими объявлениями.
Напишу рекламные продающие тексты для увеличения объема продаж по теме строительства, бытовой техники и электроники,
одежды , животноводства .подберу изображение к статье ,уникальность 100% язык - русскийОбъем 500-1000 знаков
Быстрый и качественный набор текста в WORD с любого источника: PDF, рукописный формат, сканированные изображение,
фотографии.Также наберу таблицы
Размещу объявления на бесплатных досках объявлений кроме Авито и Юла
Есть опыт, к выполнению работы отношусьответственно!Буду рада с Вами сотрудничать!
Действие аккаунта приостановлено!