firstfixru

firstfix Сервисный Центр

Компания "FirstFix" оказывает услуги с 2010 года и насчитывает 4 филиала в Санкт-Петербурге и постоянно развивается.

Сеть Сервисных Центров "FirstFix" специализируется на ремонте Смартфонов, Планшетов, Ноутбуков таких марок как Apple \ Vertu \ Samsung \ Nokia \Htc \ и другие.

Компанию отличает на рынке высокое качество услуг и профессионализм, который позволяет диагностировать и восстанавливать сложнейшие виды неисправностей и повреждений.

Компания гарантирует официальное трудоустройство\ оплачиваемый отпуск.

Мы ценим и уважаем каждого сотрудника нашей компании и стремимся развивать их личные и профессиональные навыки.