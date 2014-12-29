firstfixru

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Копирайтинг13 заявок
Закрыт
10 лет назад
Компания "FirstFix" оказывает услуги с 2010 года и насчитывает 4 филиала в Санкт-Петербурге и постоянно развивается.
Сеть Сервисных Центров "FirstFix" специализируется на ремонте Смартфонов, Планшетов, Ноутбуков таких марок как Apple \ Vertu \ Samsung \ Nokia \Htc \ и другие.
Компанию отличает на рынке высокое качество услуг и профессионализм, который позволяет диагностировать и восстанавливать сложнейшие виды неисправностей и повреждений.
Компания гарантирует официальное трудоустройство\ оплачиваемый отпуск.
Мы ценим и уважаем каждого сотрудника нашей компании и стремимся развивать их личные и профессиональные навыки.
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