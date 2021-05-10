Копирайтинг, тексты, посты. Управлеческий учет, анализ ФХД, бюджетирование.

Ищете толковые тексты со смыслом? Вы пришли по адресу - облеку ваши мысли в красивую форму с учетом предпочтений целевой аудитории.

Я знаю о крепких семейных отношениях все и мой 20-ти летний опыт тому подтверждение. Столько же лет я изучаю экономику и финансы,но с радостью помогу с любой тематикой.

Люблю детей, воспитываю двоих и могу рассказывать о них бесконечно, мамские темы близки.

Духовная сфера мне открыта всем, что связано с православием. Вот уже более 10 лет я иду по этому пути.

Оживлю ваших подписчиков, проанализирую целевую аудиторию, напишу контент-план. Продвину вашу услугу или товар качественным промо-постом.

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Опыт работы в финансовой сфере 20 лет. Работаю руководителем отдела управленческого учета. Помогу с управленческим учетом, любые расчеты в Excel, бюджетирование.