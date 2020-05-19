Эксперт в области проектного управления

- Опыт управления проектами организационного развития более 10 лет.- Опыт внедрения систем управления проектами в крупных промышленных и строительных предприятиях, а также в органах государственной власти.- Опыт внедрения информационных систем на базе MS Project и Spider Project.- Опыт оптимизации и описания бизнес-процессов в крупных промышленных и строительных предприятиях, а также в органах государственной власти. Хорошее знание Business Studio.Вышлю описание реализованных проектов по запросу.