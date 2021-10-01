Ольга fitase777fitase777
41 годУкраина/Белгород-Днестровский
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Качество проделанной работы. Мастер своего дела!
Пишу грамотные, интересные, информативные тексты на различные темы.Имею опыт в написании авторских статей на различную тематику. Работаю с програмамми проверки уникальности текстов. Свободно владею русским, украинским, английским, французким и немецким языками. Совершенствую знания других языков.
Опыт работы в копирайтенге и рерайтинге более 5 лет.