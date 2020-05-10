Нам нравится работать с frontend-ом, хотим, чтобы наша работа порадовала и Вас!
Основные знания и навыки:
· HTML5, CSS3/SCSS, Bootstrap, jQuery
· Кроссбраузерность
· Фиксированная верстка
· Адаптивная верстка
· Подключение нестандартных и иконочных шрифтов
· SEO
Наши гарантии:
· мы всегда на связи;
· соблюдаем оговоренные сроки;
· качественно выполняем работу;
· предоставляем гибкие цены;
· даём гарантию на верстку.
Оплата любым удобным способом.
Онлайн ежедневно с 8 до 18 по Московскому времени.
Перейдем от слов к делу!
Наши контакты:
· Почта: [email protected]
· Телефон: +7 989 521 39 06
· Skype: live:87a3ac3ef2d190e2 (имя Alexander Filonov)