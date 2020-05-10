fitolit

Александр fitolit

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Мы семья разработчиков. Предоставляем гарантию на свою работу. Дизайн любой сложности переведём в кроссбраузерный код. HTML5, CSS3 /SCSS, Javascript..

Нам нравится работать с frontend-ом, хотим, чтобы наша работа порадовала и Вас!

 

Основные знания и навыки:

 

·        HTML5, CSS3/SCSS, Bootstrap, jQuery

·        Кроссбраузерность

·        Фиксированная верстка

·        Адаптивная верстка

·        Подключение нестандартных и иконочных шрифтов

·        SEO

 

Наши гарантии:

 

·        мы всегда на связи;

·        соблюдаем оговоренные сроки;

·        качественно выполняем работу;

·        предоставляем гибкие цены;

·        даём гарантию на верстку.

 

Оплата любым удобным способом.

 

Онлайн ежедневно с 8 до 18 по Московскому времени.

 

 

Перейдем от слов к делу!

 

Наши контакты:

 

·        Почта: [email protected]

·        Телефон: +7 989 521 39 06

·        Skype: live:87a3ac3ef2d190e2 (имя Alexander Filonov) 

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Отзывы заказчиков

groderty
Сергей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Оптимизировать статью на английском и опубликовать по ТЗ на сайте
WordPress
Работа выполнена качественно и в срок, спасибо!
Порадовало понятное и подробное ТЗ. Рад сотрудничеству!
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