Мы семья разработчиков. Предоставляем гарантию на свою работу. Дизайн любой сложности переведём в кроссбраузерный код. HTML5, CSS3 /SCSS, Javascript..

Нам нравится работать с frontend-ом, хотим, чтобы наша работа порадовала и Вас!

Основные знания и навыки:

· HTML5, CSS3/SCSS, Bootstrap, jQuery

· Кроссбраузерность

· Фиксированная верстка

· Адаптивная верстка

· Подключение нестандартных и иконочных шрифтов

· SEO

Наши гарантии:

· мы всегда на связи;

· соблюдаем оговоренные сроки;

· качественно выполняем работу;

· предоставляем гибкие цены;

· даём гарантию на верстку.

Оплата любым удобным способом.

Онлайн ежедневно с 8 до 18 по Московскому времени.

Перейдем от слов к делу!

Наши контакты:

· Почта: [email protected]

· Телефон: +7 989 521 39 06

· Skype: live:87a3ac3ef2d190e2 (имя Alexander Filonov)