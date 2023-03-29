Менеджер по продажам
Работал на всех популярных маркетплейсах Украины: Розетка, Пром, Епицентр, Алло.
В обязанности входило:
- заливка товара на все маркетплейсы
- работа с XML
- редактирование фото товара
- прием заказов
- оформление заказа в СРМ
- отправка товара
- прозвон клиентов после получения товаров, для получения положительных отзывов и оценок магазину
- решение конфликтных ситуаций
- выведение определенных товаров в ТОП
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недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
50%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 месяцев назад
Всё хорошо и быстро сделал. Отличный исполнитель!
Ответный отзыв
Заказчик постоянно на связи. Отправил точное ТЗ + рекомендации. Что облегчило работу. Рекомендую