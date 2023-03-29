fizikmnu

Василь fizikmnu

 
32 годаУкраина/Одесса
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
22 дня назад
Менеджер по продажам

Работал на всех популярных маркетплейсах Украины: Розетка, Пром, Епицентр, Алло.

В обязанности входило:
- заливка товара на все маркетплейсы
- работа с XML
- редактирование фото товара
- прием заказов
- оформление заказа в СРМ
- отправка товара
- прозвон клиентов после получения товаров, для получения положительных отзывов и оценок магазину
- решение конфликтных ситуаций
- выведение определенных товаров в ТОП

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
50%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Eugaa
38 летЛитва
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
9 месяцев назад
Сделать описания товаров
Всё хорошо и быстро сделал. Отличный исполнитель!
Заказчик постоянно на связи. Отправил точное ТЗ + рекомендации. Что облегчило работу. Рекомендую
Ответный отзыв