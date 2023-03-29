Менеджер по продажам

Работал на всех популярных маркетплейсах Украины: Розетка, Пром, Епицентр, Алло.



В обязанности входило:

- заливка товара на все маркетплейсы

- работа с XML

- редактирование фото товара

- прием заказов

- оформление заказа в СРМ

- отправка товара

- прозвон клиентов после получения товаров, для получения положительных отзывов и оценок магазину

- решение конфликтных ситуаций

- выведение определенных товаров в ТОП