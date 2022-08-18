Веб-дизайнер

Меня зовут Артём, я веб-дизайнер, занимаюсь созданием макетов сайта в Figma.

Помогаю клиентам в достижении бизнес-целей с помощью эстетичного, современного и понятного для восприятия дизайна. С помощью качественного дизайна мы выгодно продемонстрируем отличительные особенности именно вашего продукта.

Я помогу вам выделиться среди конкурентов, отразив с помощью дизайна сайта философию, ценности и смыслы вашего бренда (или вас самих).

Также занимаюсь дизайном инфопродуктов (гайды, чек-листы, курсы и т.д.)

Цены и сроки индивидуальны: в среднем от 2 до 7 дней; прайс от 2500 руб.