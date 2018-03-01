flagmangruz

Иван Иванов flagmangruz

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$99
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

CodeSQRT
38 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва
$99
10 баллов
6 лет назад
Бот скрипт по изменению цены на localbitcoins выход в первые по цене.
Заказчик поставил задачу внятно, оплатил в срок. Советую!
Отличный программист. Выполнил Работу качественно , в срок.
Ответный отзыв
krozeal
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Лэндинг для компании по заправке картриджей для лазерных принтеров
Спасибо! Было приятно работать с Вами. Четкая постановка задачи и оплата в срок.
Работой Дмитрия более чем доволен. Выполняет работу, действительно, быстро и качественно. Полностью погружается в проект. Всегда на связи. Оперативно вносит изменения по желанию. Планируем дальнейшее сотрудничество! p.s Это мой первый опыт работы с площадкой weblancer , всем рекомендую.
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