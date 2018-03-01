flagmangruz

Бот, скрипт по изменению цены при торговле на localbitcoin. Должен выходить первым по цене , перебивать цену конкурентов. Пишите,если делали такой, и сразу цену, сроки
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Бот, скрипт по изменению цены при торговле на localbitcoin. Должен выходить первым по цене , перебивать цену конкурентов. Пишите,если делали такой, и сразу цену, сроки
Проект офисной мебели для кабинета с чертежом на раскрой, без присадки. 34.2м. Срочно Главное это проект раскроя и кромления, пилится будет на ВИЯР Минск. ДСП.
Лэндинг пейдж для компании по заправке картриджей для лазерных принтеров и обслуживанию орг техники по примеру https://www.orgprint.ru/