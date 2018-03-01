flagmangruz

Работой Дмитрия более чем доволен. Выполняет работу, действительно, быстро и качественно. Полностью погружается в проект. Всегда на связи. Оперативно вносит изменения по желанию. Планируем дальнейшее сотрудничество! p.s Это мой первый опыт работы с площадкой weblancer , всем рекомендую.