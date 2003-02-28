Владею несколькими языками программирования, включая Python, Java, JavaScript, C, C++, HTML и CSS, я стремлюсь создавать инновационные решения и расширять границы возможного. Имею опыт решения задач по программированию полученный в университете и стремлюсь быть в курсе последних тенденций и разработок в отрасли. Если вы ищете талантливого и преданного своему делу программиста, способного добиваться результатов, обратите внимание на меня.

Образование - Киевский Политехнический Институт, информационные системы и технологии, 3 курс.