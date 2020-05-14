flash_barn

Услуги диктора, озвучки видео, звукозаписи!
Приветствую! Меня зовут Игорь!
Для меня озвучка - это профессиональное хобби, поэтому я всегда стараюсь сделать самый качественный продукт и довожу запись до идеала, чтобы самому гордиться каждым сказанным словом.
Имею своё оборудование и навык подготовки записей, поэтому могу выдать конечный качественный продукт!
Буду рад сотрудничать с Вами, каждая моя сделка проходит по принципу Win-Win - победа участников договора, без проигравших!
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