Студия FX – это команда опытных дизайнеров и программистов, мы работаем на рынке веб технологий более трех лет. Все поставленные перед нами задачи обязуемся выполнять качественно и в указанные сроки. Мы занимаемся разработкой сайтов различной сложности, а также логотипов, баннеров, презентаций и т.д.

Вот краткий перечень пакетов программ и технологий, с которыми работают специалисты нашей студии:

Adobe Photoshop

Corel Drew

3DS Max

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

Технологии:

HTML/XML

PHP

СУБД MySql