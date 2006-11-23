Студия FX – это команда опытных дизайнеров и программистов, мы работаем на рынке веб технологий более трех лет. Все поставленные перед нами задачи обязуемся выполнять качественно и в указанные сроки. Мы занимаемся разработкой сайтов различной сложности, а также логотипов, баннеров, презентаций и т.д.
Вот краткий перечень пакетов программ и технологий, с которыми работают специалисты нашей студии:
Adobe Photoshop
Corel Drew
3DS Max
Macromedia Flash
Macromedia Dreamweaver
Технологии:
HTML/XML
PHP
СУБД MySql
Отзывы заказчиков
$30
0 баллов
17 лет назад
Взявшись за работу в обещанные сроки не сделал. Тянул время! На связь не вышел.