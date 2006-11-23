flat1111

FX Design flat1111

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Студия FX – это команда опытных дизайнеров и программистов, мы работаем на рынке веб технологий более трех лет. Все поставленные перед нами задачи обязуемся выполнять качественно и в указанные сроки. Мы занимаемся разработкой сайтов различной сложности, а также логотипов, баннеров, презентаций и т.д.

Вот краткий перечень пакетов программ и технологий, с которыми работают специалисты нашей студии:

Adobe Photoshop

Corel Drew

3DS Max

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

Технологии:

HTML/XML

PHP

СУБД MySql

PHPMySQLHTML
Отзывы заказчиков
aversco
Игорь 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$30
0 баллов
17 лет назад
Верстка, html, php, ssi
Взявшись за работу в обещанные сроки не сделал. Тянул время! На связь не вышел.