Пентестер
[🔥] Применяю искусство магии под названием Тестирование на проникновение и Защита периметра.
- Нахожу и устраняю уязвимости на ваших серверах, сайтах, а также в операционных системах.
- Провожу анализ того, как вас могли взломать и устраняю взлом.
- Внедряю удобную систему мониторинга и анализа логов на ваш сайт и сервер.
- Внедряю системы защиты (Firewall, IDS/IPS, WAF).
- Уменьшаю поверхность атаки на ваши продукты.
- Настрою с точки зрения безопасности популярные сервисы, такие как, xinetd, OpenSSH, portmap, NFS, Apache, Proftpd, BIND, SAMBA.
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Telegram: @fl11nt
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- Аудит информационной безопасности99 просмотров