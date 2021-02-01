flint1

Сергей Кузьмин flint1

 
23 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Пентестер

[🔥] Применяю искусство магии под названием Тестирование на проникновение и Защита периметра.

  • Нахожу и устраняю уязвимости на ваших серверах, сайтах, а также в операционных системах.
  • Провожу анализ того, как вас могли взломать и устраняю взлом.
  • Внедряю удобную систему мониторинга и анализа логов на ваш сайт и сервер.
  • Внедряю системы защиты (Firewall, IDS/IPS, WAF).
  • Уменьшаю поверхность атаки на ваши продукты.
  • Настрою с точки зрения безопасности популярные сервисы, такие как, xinetd, OpenSSH, portmap, NFS, Apache, Proftpd, BIND, SAMBA.
[+] Вы всегда можете поддерживать со мной связь, если в чем-то не разобрались или что-то не получается.

Контакты:

Telegram: @fl11nt

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