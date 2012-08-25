florian_geyer

Максим florian_geyer

 
34 годаРоссия/Ульяновск
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Добрый день, уважаемые заказчики.

Предоставляю профессиональные услуги по написанию рерайта, копирайта, наполнению сайтов уникальным контентом. Работаю с текстами совершенно различной тематики, кроме узкоспециализированных тем.

Работу выполняю быстро и в срок.

Образование высшее историческое (Ульяновский Государственный Педагогический Университет имени И. Н. Ульянова, исторический факультет).

Отзывы заказчиков
surgan
Юлия 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Срочно нужен райтер
У Максима прекрасный слог. Тексты пишет от души. Грамотность на высоком уровне. Сделал достаточно большой объем в сжатые сроки. Очень рекомендую этого исполнителя. Молодец!
Одно удовольствие сотрудничать с Юлией. Четко поставленное ТЗ, корректные замечания в процессе работы, своевременная оплата. Буду надеяться на сотрудничество и в дальнейшем.
Ответный отзыв
FladeX
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Музыкальные новости
Перед началом работы у Максима не было отзывов, однако я решил с ним поработать. И как оказалось, не прогадал - Максим проявил себя как ответственный и профессиональный исполнитель, выполнив работу точно в срок и с отличным качеством. Рекомендую!
Хочется поблагодарить за предоставленную возможность и за крайне интересный материал, над которым пришлось работать. И сказать спасибо лично Максиму - как ответственному заказчику, всегда готовому уточнить детали проекта. Рекомендую и надеюсь на сотрудничество в будущем.
Ответный отзыв