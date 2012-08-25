Добрый день, уважаемые заказчики.
Предоставляю профессиональные услуги по написанию рерайта, копирайта, наполнению сайтов уникальным контентом. Работаю с текстами совершенно различной тематики, кроме узкоспециализированных тем.
Работу выполняю быстро и в срок.
Образование высшее историческое (Ульяновский Государственный Педагогический Университет имени И. Н. Ульянова, исторический факультет).
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
У Максима прекрасный слог. Тексты пишет от души. Грамотность на высоком уровне. Сделал достаточно большой объем в сжатые сроки. Очень рекомендую этого исполнителя. Молодец!
Ответный отзыв
Одно удовольствие сотрудничать с Юлией. Четко поставленное ТЗ, корректные замечания в процессе работы, своевременная оплата. Буду надеяться на сотрудничество и в дальнейшем.
$40
10 баллов
11 лет назад
Перед началом работы у Максима не было отзывов, однако я решил с ним поработать. И как оказалось, не прогадал - Максим проявил себя как ответственный и профессиональный исполнитель, выполнив работу точно в срок и с отличным качеством. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хочется поблагодарить за предоставленную возможность и за крайне интересный материал, над которым пришлось работать. И сказать спасибо лично Максиму - как ответственному заказчику, всегда готовому уточнить детали проекта. Рекомендую и надеюсь на сотрудничество в будущем.