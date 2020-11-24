Фото\Видео монтаж,Логотипы,Тексты,Сценарий мы перспективная команда.

Наша команда предлагает услуги:

*Разработка Логотипов,Рекламных Акций и Контекстной Рекламы

*Фото\Видео монтаж и разработка сценария ролика\фильма для вашего проекта

*Работа с текстом, правка и перевод текста

Работаем в сжатые сроки,всегда учтём ваши пожелания и задумки, дальнейшее сотрудничество и помощь в продвижении.