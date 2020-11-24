Фото\Видео монтаж,Логотипы,Тексты,Сценарий мы перспективная команда.
Наша команда предлагает услуги:
*Разработка Логотипов,Рекламных Акций и Контекстной Рекламы
*Фото\Видео монтаж и разработка сценария ролика\фильма для вашего проекта
*Работа с текстом, правка и перевод текста
Работаем в сжатые сроки,всегда учтём ваши пожелания и задумки, дальнейшее сотрудничество и помощь в продвижении.
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Портфолио
- Примеры работ нашей команды54 просмотра
- Примеры работ нашей команды47 просмотров
- Примеры работ нашей команды42 просмотра
- Примеры работ нашей команды47 просмотров
- Примеры работ нашей команды22 просмотра
- Примеры работ нашей команды22 просмотра