fly17

Гость fly17

 
NaN летРоссия/Ульяновск
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Господа!

Мы с удовольствием готовы предложить наши услуги для решения Ваших проблем.

Основной ценность нашей компании - достижение максимального уровня качества всех процессов разработки IT продуктов. Искренне надеемся что Вам удастся оценить все плюсы нашей позиции.

Высокая культура организации процесса разработки и тестирования сделает совместную работу спокойной и приятной.

С уважением,

генеральный директор Михаил В. Глухов.

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