Увжаемые господа креативщики! Хотелось бы услышать Ваше профессионально мнение по указанной в названии пректа тематике. Присылайте письма с Вашим развернутыми предложениями по специфике данного типа веб-приложений на [email protected] или пишите на 191-779-884. Из присланного Вами желательно ...
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С уважением,
генеральный директор Михаил В. Глухов.
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- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо разработать алгоритм, предложить принципиальное решение по выделению номера автомобиля на фотографии (нет движения). Чтобы не тратить наше время впустую, предлагаю высылать вместе с предложением: а) примеры (ссылки) на реализованные проекты либо б) принципиальный подход (с предполагаемой ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт17 лет назад