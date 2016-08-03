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Георгий
flystory
flystory
30 лет
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
Анимационный ролик
$200
3D Хронометраж 30сек 10 дней
Анимация
1 исполнитель
Закрыт
8 лет назад
Исправить скрипт написанный на питоне.
Есть готовый скрипт, нужно отредактировать API
Python
Веб-программирование
4 заявки
Закрыт
9 лет назад
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Заказы
2
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