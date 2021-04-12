Web/ui/ux designer

разработка дизайна и редизайн сайтов компании;дизайн веб-баннеров и иллюстраций для сайтов компании;

создание визуального оформления для страниц в соцсетях;

создание рекламных материалов и подготовка их к печати;

поддержание фирменного стиля компании.