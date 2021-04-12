Олег, ранее работали с моим коллегой, Семеном Раголотовым. Есть задание для вас, нужна верстка 8 страниц лендинга.
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
3 года назад
разработка дизайна и редизайн сайтов компании;дизайн веб-баннеров и иллюстраций для сайтов компании;
создание визуального оформления для страниц в соцсетях;
создание рекламных материалов и подготовка их к печати;
поддержание фирменного стиля компании.
Олег, ранее работали с моим коллегой, Семеном Раголотовым. Есть задание для вас, нужна верстка 8 страниц лендинга.
Нужно сверстать 8 экранов лендинга. По срокам есть 2-3 дня максимум. ТЗ пришлю в личку.