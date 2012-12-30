fomich_

Фомичев fomich_

 
44 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Переводчик новостей

    $50

    Здравствуйте! На ПОСТОЯННУЮ (!!!) работу требуется переводчик новостей (медицинская тематика). Необходимо переводить по одной новости в день! Как все происходит : каждый день я высылаю ссылку на новость, которую необходимо перевести на следующий день (к вечеру) объем новости - ...

    Переводы22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад