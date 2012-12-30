$50
Здравствуйте! За какую стоимость возьметесь адаптировать данный плагин под мою CMS (MaxSite)? Жду ваших предложений! http://www.agilecarousel.com/flavor_3.htm
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
11 лет назад
Здравствуйте! За какую стоимость возьметесь адаптировать данный плагин под мою CMS (MaxSite)? Жду ваших предложений! http://www.agilecarousel.com/flavor_3.htm
Здравствуйте! На ПОСТОЯННУЮ (!!!) работу требуется переводчик новостей (медицинская тематика). Необходимо переводить по одной новости в день! Как все происходит : каждый день я высылаю ссылку на новость, которую необходимо перевести на следующий день (к вечеру) объем новости - ...