Здравствуйте! На ПОСТОЯННУЮ (!!!) работу требуется переводчик новостей (медицинская тематика). Необходимо переводить по одной новости в день! Как все происходит : каждый день я высылаю ссылку на новость, которую необходимо перевести на следующий день (к вечеру) объем новости - ...