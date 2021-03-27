fominsergey

HTML-Верстальщик

Кроссбраузерная, адаптивная верстка макетов любой сложности.

Гарантирую корректное отображение верстки в любом современном браузере и в пределах 1920px - 320px ширины экрана.

Владею JS и JQuery на хорошем уровне. Попапы, квизы, калькуляторы, слайдеры и т.п.

Стек технологий: HTML5; CSS3, SCSS, LESS; JS, JQuery; Gulp4.

Работаю на репутацию; до конечного результата, устраивающего вас! Внимателен к мелочам. Выполняю каждый проект как для себя.

Новичок на Weblancer. Мой аккаунт на бирже фриланса Kwork - https://kwork.ru/user/fominsrg