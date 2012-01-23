fordewind

Владислав fordewind

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Web-development, team development, frameworks

Summary experience in web-development (3 years).

Experience: 1.5 years works on European country as backend-developer, develops business logic for CRM system

- Kohana Framework, Nooku Framework, Yii Framework

- Git, BDD, Continious Integration, Scrum, Agile

- HTML, CSS

- JavaScript, jQuery, Mootools, AJAX

- Joomla, DLE, WordPress

Отзывы заказчиков

waveman
32 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Создание системы оплаты на сайт.
Хороший исполнитель. Работа сделана в сроки и на высшем уровне. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Советую всем!!!
Все честно, оплата было произведена вовремя, техзадание сформировано четко и понятно, рекомендую!
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