Web-development, team development, frameworks
Summary experience in web-development (3 years).
Experience: 1.5 years works on European country as backend-developer, develops business logic for CRM system
- Kohana Framework, Nooku Framework, Yii Framework
- Git, BDD, Continious Integration, Scrum, Agile
- HTML, CSS
- JavaScript, jQuery, Mootools, AJAX
- Joomla, DLE, WordPress
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
13 лет назад
Хороший исполнитель. Работа сделана в сроки и на высшем уровне. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Советую всем!!!
Ответный отзыв
Все честно, оплата было произведена вовремя, техзадание сформировано четко и понятно, рекомендую!