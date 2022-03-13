Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
3 года назад
PHP
Без лишних коммуникаций работа выполнена в срок и на высоком профессиональном уровне: чистый код, знание ООП, грамотное разбиение на классы, добавлен файл примера использования класса, высокая модифицируемость кода. Квалификация и качество кода Андрея вполне соответствует уровню больших Enterprise проектов с высокими требованиям к code review с соблюдением стандартов написания кода. Великолепная работа, спасибо, с удовольствием буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Юрий поставил задачу достаточно точно, быстро отвечал на вопросы. Рекомендую к сотрудничеству.