8 лет

Мы успешно работаем с 2000 года! С момента основания, Интернет-бюро «Фортун» позиционирует себя, как компания, предоставляющая высококачественные услуги по разработке, раскрутке и поддержке интернет-сайтов.

200 сайтов

Нами создано более 200 сайтов. Но стоит отметить, что главное для нас – не количество выполненных проектов. Наша миссия – постоянно совершенствоваться и улучшать качество предоставляемых услуг.

Более 100 писем

Именно столько писем с благодарностями от наших клиентов мы храним в своем офисе. И мы гордимся этим. Ведь главный результат работы любой компании – это положительные отзывы Заказчиков.

5 порталов

Специалистами нашей компании разработано 5 крупных информационных порталов – www.Sotaland.ru, www.Turizm.ru, www.Turgid.ru, www.PDA1.ru, www.Sota1.ru. Эти ресурсы ежедневно посещает несколько десятков тысяч человек. Благодаря богатому практическому опыту создания и продвижения сайтов такого уровня, мы предлагаем своим клиентам проверенные и надежные технологии работы.