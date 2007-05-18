Имеем 3 сырых фотографии: Номер 1 http://i056.radikal.ru/1008/c1/79a98a2930ff.jpg Номер 2 http://i072.radikal.ru/1008/40/b2cfafb66e08.jpg Номер 3 http://i079.radikal.ru/1008/25/130de4721228.jpg Надо сделать из них одну такую, на однородном черном фоне: http://s42.radikal.ru/i095/1008/01/ed749b72a88a.jpg Главное аккуратно (подчеркиваю, что именно аккуратно!), вырезать из 3-х фотографий изображение объекта, и скомпилировать их в конечном файле. Размеры объектов ...
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