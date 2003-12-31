я-ваш специалист!

помогу вам в абсолютно любом деле. свободно владею украинским, русским и английским языком. есть опыт работы с текстами, как маленьких объёмов, так и больших. могу перевести текст с любого языка так, что бы тот не утратил свой смысл. грамотность превыше всего. пишу статьи (для сайтов и т.д.)по разным темам, без воды или чего-то подобного. стараюсь работать максимально быстро (в зависимости от объёма работы), качественно и за приятную цену.)

буду рада сотрудничать с вами, возьмусь за любую работёнку!