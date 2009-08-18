День добрый!

Я предоставляю услуги:

1) ООП (Visual Basic, java, C++);//имеется опыт работы!

2) Верстка и дизайн web и wap страниц! Программирование модулей для двигателей!

3) Администрирование и модернирование сайтов.

4) Копирайтинг и рерайтинг.

5) SEO //есть опыт работы!

14 августа начинаю работать с 19 00!

Расмотрю все предложения!

С уважением MarseL prod. fam.