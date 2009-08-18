fox911

Артём Marsel fox911

 
36 летУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
День добрый!

Я предоставляю услуги:

1) ООП (Visual Basic, java, C++);//имеется опыт работы!

2) Верстка и дизайн web и wap страниц! Программирование модулей для двигателей!

3) Администрирование и модернирование сайтов.

4) Копирайтинг и рерайтинг.

5) SEO //есть опыт работы!

14 августа начинаю работать с 19 00!

Расмотрю все предложения!

С уважением MarseL prod. fam.

JavaVisual Basic
Отзывы заказчиков
ivan_boika
Беларусь
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$9
10 баллов
14 лет назад
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