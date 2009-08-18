День добрый!
Я предоставляю услуги:
1) ООП (Visual Basic, java, C++);//имеется опыт работы!
2) Верстка и дизайн web и wap страниц! Программирование модулей для двигателей!
3) Администрирование и модернирование сайтов.
4) Копирайтинг и рерайтинг.
5) SEO //есть опыт работы!
14 августа начинаю работать с 19 00!
Расмотрю все предложения!
С уважением MarseL prod. fam.
Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
14 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!