Web Developer

Я опытный веб-разработчик, специализирующийся на PHP (Laravel), JavaScript, MySQL и Docker. Разрабатываю серверную логику приложений, Telegram-ботов и парсеры данных (web scraping). Могу настроить сервер с нуля, подготовить его к продакшн-окружению, настроить Nginx и базы данных.

Также имею опыт в CI/CD, контейнеризации с Docker и автоматизации процессов. Работаю с командой профессионалов для создания масштабируемых и эффективных решений, которые легко поддерживать и развивать