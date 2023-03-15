foxnorth228

Александр foxnorth228

 
21 годБеларусь/Волковыск
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Александр Хитрий

Общие сведения

  • Имя: Хитрий Александр Павлович

  • Гражданство: Республика Беларусь

  • Город: Волковыск

  • Дата рождения: 12 сентября 2002г.

  • Пол: Мужской

  • Семейное положение: не женат

  • Занятость: Частичная занятость/удалённая работа
    График работы: неполный рабочий день

  • Желаемая должность: Frontend developer (ReactJS)

  • Образование: незаконченное высшее


Контакты


Ключевые навыки

  • HTML (адаптивная, валидная, семантическая, кроссбраузерная вёрстки)

  • CSS (flexbox, grid, animations)

  • JavaScript (Прототипное наследование, DOM)

  • TypeScript

  • ReactJS (React Hooks)


Образование

  • Среднее общее образование 2008-2019 гимназии №2 г.Волковыска (физмат, золотая медаль), неоднократный призёр районного этапа олимпиад по математике и физике

  • Высшее образование — студент 3-его курса БГУИР (2020-2025)

Факультет компьютерных систем и сетей (ФКСиС)

Специальность: Информатика и технологии программирования (ИиТП)

Квалификация: инженер-системный программист

Форма обучения: дистанционная


Опыт

  • Совместная работа в команде с другими студентами при решении университетских задач


Дополнительное образование


Языки

  • русский

  • английский разговорный, B1 (свободное чтение технической документации и книг по программированию

Компьютерные навыки

Опыт работы с git, docker и linux. Знаком с npm, webpack, svg, babel. Знание технологий HTTP, REST, GraphQL, Websocket, BEM, AJAX.

JavascriptTypeScriptHTMLCSSReactLinuxAjaxRESTDocker