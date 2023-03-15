Общие сведения
Имя: Хитрий Александр Павлович
Гражданство: Республика Беларусь
Город: Волковыск
Дата рождения: 12 сентября 2002г.
Пол: Мужской
Семейное положение: не женат
Занятость: Частичная занятость/удалённая работа
График работы: неполный рабочий день
Желаемая должность: Frontend developer (ReactJS)
Образование: незаконченное высшее
Контакты
Email: [email protected]
Telegram: @foxnorth228
Github: foxnorth228
Ключевые навыки
HTML (адаптивная, валидная, семантическая, кроссбраузерная вёрстки)
CSS (flexbox, grid, animations)
JavaScript (Прототипное наследование, DOM)
TypeScript
ReactJS (React Hooks)
Образование
Среднее общее образование 2008-2019 гимназии №2 г.Волковыска (физмат, золотая медаль), неоднократный призёр районного этапа олимпиад по математике и физике
Высшее образование — студент 3-его курса БГУИР (2020-2025)
Факультет компьютерных систем и сетей (ФКСиС)
Специальность: Информатика и технологии программирования (ИиТП)
Квалификация: инженер-системный программист
Форма обучения: дистанционная
Опыт
Совместная работа в команде с другими студентами при решении университетских задач
Дополнительное образование
Языки
русский
английский разговорный, B1 (свободное чтение технической документации и книг по программированию
Компьютерные навыки
Опыт работы с git, docker и linux. Знаком с npm, webpack, svg, babel. Знание технологий HTTP, REST, GraphQL, Websocket, BEM, AJAX.