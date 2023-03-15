Александр Хитрий Общие сведения Имя: Хитрий Александр Павлович

Гражданство: Республика Беларусь

Город: Волковыск

Дата рождения: 12 сентября 2002г.

Пол: Мужской

Семейное положение: не женат

Занятость: Частичная занятость/удалённая работа

График работы: неполный рабочий день

Желаемая должность: Frontend developer (ReactJS)

Образование: незаконченное высшее

Контакты Email: [email protected]

Telegram: @foxnorth228

Github: foxnorth228

Ключевые навыки HTML (адаптивная, валидная, семантическая, кроссбраузерная вёрстки)

CSS (flexbox, grid, animations)

JavaScript (Прототипное наследование, DOM)

TypeScript

ReactJS (React Hooks)

Образование Среднее общее образование 2008-2019 гимназии №2 г.Волковыска (физмат, золотая медаль), неоднократный призёр районного этапа олимпиад по математике и физике

Высшее образование — студент 3-его курса БГУИР (2020-2025) Факультет компьютерных систем и сетей (ФКСиС) Специальность: Информатика и технологии программирования (ИиТП) Квалификация: инженер-системный программист Форма обучения: дистанционная

Опыт Совместная работа в команде с другими студентами при решении университетских задач

Дополнительное образование https://app.rs.school/certificate/6lznoe0h

Языки русский

английский разговорный, B1 (свободное чтение технической документации и книг по программированию

Компьютерные навыки Опыт работы с git, docker и linux. Знаком с npm, webpack, svg, babel. Знание технологий HTTP, REST, GraphQL, Websocket, BEM, AJAX. JavascriptTypeScriptHTMLCSSReactLinuxAjaxRESTDocker

Я против войны в Украине !