Мир делится на два класса — одни веруют в невероятное, другие совершают невозможное.(Оскар Уайлд)
Единственный способ сделать что-то очень хорошо – любить то, что ты делаешь.(Стив Джобс)
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Гарантия на вёрстку. В течении недели после передачи архива с готовой вёрсткой ,я бесплатно и сразу исправлю
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- -всегда довожу дело до конца
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- -даю консультации по макету
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