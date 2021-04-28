fraankie

Денис fraankie

 
38 летРоссия/Омск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Мир делится на два класса — одни веруют в невероятное, другие совершают невозможное.(Оскар Уайлд)

Единственный способ сделать что-то очень хорошо – любить то, что ты делаешь.(Стив Джобс)

Качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым валидным кодом.

БЭМ ,адаптивность,кроссбраузерность. Flexbox, HTML5, CSS3, SCSS.

Работая со мной вы экономите :

  • Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макета,что существенно экономит Ваш бюджет
и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

  • Время. На написание технического задания.Уверен в ТЗ всего не учтешь,по этому я сам на основе своего опыта
прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов,максимум результата.

  • Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже вложены в стоимость работ!
Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне ,они будут внесены в вёрстку по Вашей просьбе

без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия на вёрстку. В течении недели после передачи архива с готовой вёрсткой ,я бесплатно и сразу исправлю

свои ошибки,которые могли быть допущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

  • WhatsApp-89048282774(чат)﻿﻿
  • Telegram-@Den85Den85
Ответственность:

  • -готов приступить уже
  • -всегда довожу дело до конца
  • -не нарушаю сроков
  • -даю консультации по макету
  • -не беру предоплаты
  • ﻿-всегда на связи
"Обучался,много практиковался и решил предоставлять свои услугу как фрилансер"

Портфолио:

https://den85den.github.io/business/index.html﻿﻿

https://den85den.github.io/chess/bootstrap_sait.html﻿

https://den85den.github.io/bike1/index.html

https://den85den.github.io/portfolio/