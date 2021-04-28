Мир делится на два класса — одни веруют в невероятное, другие совершают невозможное.(Оскар Уайлд)

Единственный способ сделать что-то очень хорошо – любить то, что ты делаешь.(Стив Джобс)

Качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым валидным кодом.

БЭМ ,адаптивность,кроссбраузерность. Flexbox, HTML5, CSS3, SCSS.

Работая со мной вы экономите :

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макета,что существенно экономит Ваш бюджет

и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Время. На написание технического задания.Уверен в ТЗ всего не учтешь,по этому я сам на основе своего опыта

прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов,максимум результата.

Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже вложены в стоимость работ!

Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне ,они будут внесены в вёрстку по Вашей просьбе

без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия на вёрстку. В течении недели после передачи архива с готовой вёрсткой ,я бесплатно и сразу исправлю

свои ошибки,которые могли быть допущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

WhatsApp-89048282774(чат)﻿﻿

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-готов приступить уже

-всегда довожу дело до конца

-не нарушаю сроков

-даю консультации по макету

-не беру предоплаты

﻿-всегда на связи

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