Рабочая сила Photoshop

Работаю в Photoshop! Большой опыт работы. Что я могу?

*Обработка фотографий

*Создание логотипов и иллюстраций

*И другая работа связанная в Photoshop.

Почему стоит выбрать именно меня?

*Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.

*Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы остаётся в строгом секрете и не разглашается.

*Если не успею в срок, Вам скидка 20%. Время – ценный ресурс для предпринимателя. Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 20%.