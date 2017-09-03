Рабочая сила Photoshop
Работаю в Photoshop! Большой опыт работы. Что я могу?
*Обработка фотографий
*Создание логотипов и иллюстраций
*И другая работа связанная в Photoshop.
Почему стоит выбрать именно меня?
*Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.
*Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы остаётся в строгом секрете и не разглашается.
*Если не успею в срок, Вам скидка 20%. Время – ценный ресурс для предпринимателя. Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 20%.
Портфолио
- Шапка для группы SAMP2322 просмотра
- Дамаск121 просмотр
- Аватарка114 просмотров
- Работа с логотипом244 просмотра
- Одна из работ.183 просмотра