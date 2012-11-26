frechka21

Михаил frechka21

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Оптимизация и продвижение Ваших сайтов с ГАРАНТИЕЙ

  • Дизайнер сайтов

    Добрый день. Просьба прочесть внимательно это простое предложение. Нужен дизайнер, не новичок, который имеет опыт рисования сайтов для заводов, частных фирм и прочих серьезных организаций в сфере услуг или производства. ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Помощника программиста

    Ищу помощника программиста. Работы очень много сам не справляюсь. В чем заключается работа: Исправлять требования которые присылает заказчик. Замена цвета, иконок, фон. Добавление страниц. Добавление контента на сайт. Где то ...

    CSSHTML
    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавить объявления.

    Всем привет. Есть 30 квартир их нужно размещать на сайты которые будем присылать. Это скорее маленький проект нежели чем большой. Оплата ежедневная после добавления.

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер

    Всем привет. Ищем адекватного сотрудника на удаленку в нашу команду. Ваша задача добавлять присылаемые нами объекты на сайт. На добавление объекта уходит меньше минуты. Оплата ежедневная. Все ...

    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Фото в Drupal

    На сайте http://msk-mebel-fort.ru/divan-future Нужно что бы фото открывались в увеличенном формате (Само собой в каждой рубрике на всем сайте) как вот тут: http://www.premierdecor.ru/item/BST_18 или http://www.thesofaandchair.co.uk/collection/sofas-armchairs/3342-hamilton. Все ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер

    Ищем адекватного, ответственного, не пропадающего помощника в команду. Требования: Заполнение сайтов контентом. Мелкие доработки (Поставить счетчики, вставить код и т.д.) Бывают приходят клиенты и просят продвинуть сайт. CMS ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер

    Всем привет. Нужен толковый дизайнер которому будем давать проекты по созданию дизайна для сайтов. В письме прикрепить Ваше портфолио.

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Не отображается сайт в IE 8 и выше

    Всем привет. У нас есть сайт. В Хроме, Мозиле работает отлично. Есть проблема необходимо что бы начиная с IE 8 он отображался по нормальному. Сейчас там все на перекосяк.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад