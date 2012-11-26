На сайте http://msk-mebel-fort.ru/divan-future Нужно что бы фото открывались в увеличенном формате (Само собой в каждой рубрике на всем сайте) как вот тут: http://www.premierdecor.ru/item/BST_18 или http://www.thesofaandchair.co.uk/collection/sofas-armchairs/3342-hamilton. Все ...