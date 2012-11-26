Добрый день. Просьба прочесть внимательно это простое предложение. Нужен дизайнер, не новичок, который имеет опыт рисования сайтов для заводов, частных фирм и прочих серьезных организаций в сфере услуг или производства. ...
- Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищу помощника программиста. Работы очень много сам не справляюсь. В чем заключается работа: Исправлять требования которые присылает заказчик. Замена цвета, иконок, фон. Добавление страниц. Добавление контента на сайт. Где то ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем привет. Есть 30 квартир их нужно размещать на сайты которые будем присылать. Это скорее маленький проект нежели чем большой. Оплата ежедневная после добавления.Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем привет. Ищем адекватного сотрудника на удаленку в нашу команду. Ваша задача добавлять присылаемые нами объекты на сайт. На добавление объекта уходит меньше минуты. Оплата ежедневная. Все ...Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт11 лет назад
На сайте http://msk-mebel-fort.ru/divan-future Нужно что бы фото открывались в увеличенном формате (Само собой в каждой рубрике на всем сайте) как вот тут: http://www.premierdecor.ru/item/BST_18 или http://www.thesofaandchair.co.uk/collection/sofas-armchairs/3342-hamilton. Все ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищем адекватного, ответственного, не пропадающего помощника в команду. Требования: Заполнение сайтов контентом. Мелкие доработки (Поставить счетчики, вставить код и т.д.) Бывают приходят клиенты и просят продвинуть сайт. CMS ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем привет. Нужен толковый дизайнер которому будем давать проекты по созданию дизайна для сайтов. В письме прикрепить Ваше портфолио.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем привет. У нас есть сайт. В Хроме, Мозиле работает отлично. Есть проблема необходимо что бы начиная с IE 8 он отображался по нормальному. Сейчас там все на перекосяк.HTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад