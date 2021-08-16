Набираюсь опыта и постоянно развиваюсь!
Набиваю максимум экспы, как практикующий продающий и удобный дизайн дизайно-дельщик!
🚀 Приглашаю подсмотреть за мной!
Behance: https://www.behance.net/mshnvwebdes
Facebook: https://www.instagram.com/mshnvwebdes
Telegram: @fTheodor
Всех буду рад видеть!
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👋 Привет!
Меня зовут Федор, я веб-дизайнер из Чебоксар. Мне 18 лет, я учусь в вузе на направлении энергетики и электротехники, но в то же время работаю во фрилансе.
Борюсь за будущее, в котором нет мыслей о том, что я что-то не успел и упустил. За день хочется успеть сделать максимум, чтобы добиться своего результата, чем я и занимаюсь.
Придерживаюсь позиции — «молодые, да удалые». Сделаю вам современный, классный и продающий сайт!
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🎯 Развиваюсь в веб-дизайне на фрилансе
👉 2020 — различные бесплатные курсы, вебинары по веб-дизайну
👉 2020-2021 — «НАЧАЛО 3.0» курс Михаила Грибова
👉 2021 — продолжаю заниматься практикой и саморазвитием
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Мои компетенции
›› Лэндинги, многостраничные сайты, интернет-магазины на Tilda
›› Адаптивная вёрстка
›› Дизайн сайта/создание прототипа
›› Анализ конкурентов
›› Базовая настройка SEO на сайте
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📞 Всегда за обсуждение голосом!
Есть те, кто против разговоров вживую — я не из их числа. Есть какие-то вопросы? Без проблем, давайте созвонимся и все обсудим! Скайп? Телеграм? WhatsApp? Где вам удобно!
ПОРЯДОК И ГРАФИК РАБОТЫ
Изучаю тему проекта и анализирую конкурентов.
›› Так как необходимо понимать предмет разработки, чтобы сделать хорошо продуманный сайт.
Общаюсь с заказчиком и прошу заполнить бриф.
›› Комплексный подход к начальному этапу позволяет обозначить точный план работы и составить представление о результате.
Обозначаю конкретные сроки и бюджет на выполнение работы.
›› Работаю по предоплате в 30%, оставшаяся часть после внесения правок и появления сообщения «мне всё нравится»
›› График работы: понедельник — пятница, выходные и праздничные дни — по договорённости. Постоянно нахожусь на связи с клиентом. Но я — обычный человек и у меня тоже могут произойти какие-то изменения в графике работы/личной жизни, но я никогда не пропадаю, всегда информирую заказчика заранее, вне зависимости от обстоятельств. Если что-то неожиданное происходит, что критично для сроков данного проекта заказчика, то я предоставляю скидку.
Дизайн делается дизайнером для заказчика, через посредника, чтобы его затем сверстал четвертый человек. У каждого в этой цепочке могут быть свои взгляды на дизайн сайта, но я предлагаю сократить её: я сделаю вам дизайн и, если вас всё устроит, сверстаю его на Tilda и передам под полный контроль в ваши руки.
Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и любыми правками его ну никак не получится исправить (придётся переделывать абсолютно всё), то не переживайте:
Я возвращаю предоплату
Если веб-дизайнер не справился с задачей и вы потеряли время, а значит, ресурсы, то это — не ваша вина.
Какие-то скандалы по поводу возврата аванса, что «я всё сделал правильно, а не прав тут заказчик» — я устраивать не буду. Вероятно, этот проект «не для меня», и всю предоплату верну.
Любые правки проекта бесплатные!
Нет какого-то ограничения по количествам правок или «не буду, вы не понимаете, так лучше». Пишите, что хотите поправить — все сделаю, с чем будут вопросы — все объясню.
Способы оплаты
Я принимаю оплату на карту Сбербанка или же на кошелек в системе Яндекс.Деньги. Если у вас нет возможности воспользоваться ни одним из этих вариантов — не проблема! Обязательно найдем подходящее решение.
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