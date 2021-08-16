Web-дизайн, который продаёт! Лэндинги и многостраничные сайты! 🔥

Набираюсь опыта и постоянно развиваюсь!

Набиваю максимум экспы, как практикующий продающий и удобный дизайн дизайно-дельщик!

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🚀 Приглашаю подсмотреть за мной!

 Behance: https://www.behance.net/mshnvwebdes

 Facebook: https://www.instagram.com/mshnvwebdes

 Telegram: @fTheodor

Всех буду рад видеть!

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👋 Привет!

Меня зовут Федор, я веб-дизайнер из Чебоксар. Мне 18 лет, я учусь в вузе на направлении энергетики и электротехники, но в то же время работаю во фрилансе.

Борюсь за будущее, в котором нет мыслей о том, что я что-то не успел и упустил. За день хочется успеть сделать максимум, чтобы добиться своего результата, чем я и занимаюсь.

Придерживаюсь позиции — «молодые, да удалые». Сделаю вам современный, классный и продающий сайт!

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🎯 Развиваюсь в веб-дизайне на фрилансе

👉 2020 — различные бесплатные курсы, вебинары по веб-дизайну

👉 2020-2021 — «НАЧАЛО 3.0» курс Михаила Грибова

👉 2021 — продолжаю заниматься практикой и саморазвитием

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Мои компетенции

›› Лэндинги, многостраничные сайты, интернет-магазины на Tilda

›› Адаптивная вёрстка

›› Дизайн сайта/создание прототипа

›› Анализ конкурентов

›› Базовая настройка SEO на сайте

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📞 Всегда за обсуждение голосом!

Есть те, кто против разговоров вживую — я не из их числа. Есть какие-то вопросы? Без проблем, давайте созвонимся и все обсудим! Скайп? Телеграм? WhatsApp? Где вам удобно!

ПОРЯДОК И ГРАФИК РАБОТЫ

Изучаю тему проекта и анализирую конкурентов.

›› Так как необходимо понимать предмет разработки, чтобы сделать хорошо продуманный сайт.

Общаюсь с заказчиком и прошу заполнить бриф.

›› Комплексный подход к начальному этапу позволяет обозначить точный план работы и составить представление о результате.

Обозначаю конкретные сроки и бюджет на выполнение работы.

›› Работаю по предоплате в 30%, оставшаяся часть после внесения правок и появления сообщения «мне всё нравится»

›› График работы : понедельник — пятница, выходные и праздничные дни — по договорённости. Постоянно нахожусь на связи с клиентом. Но я — обычный человек и у меня тоже могут произойти какие-то изменения в графике работы/личной жизни, но я никогда не пропадаю, всегда информирую заказчика заранее, вне зависимости от обстоятельств. Если что-то неожиданное происходит, что критично для сроков данного проекта заказчика, то я предоставляю скидку.

Дизайн делается дизайнером для заказчика, через посредника, чтобы его затем сверстал четвертый человек. У каждого в этой цепочке могут быть свои взгляды на дизайн сайта, но я предлагаю сократить её: я сделаю вам дизайн и, если вас всё устроит, сверстаю его на Tilda и передам под полный контроль в ваши руки.

Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и любыми правками его ну никак не получится исправить (придётся переделывать абсолютно всё), то не переживайте:

Я возвращаю предоплату

Если веб-дизайнер не справился с задачей и вы потеряли время, а значит, ресурсы, то это — не ваша вина.

Какие-то скандалы по поводу возврата аванса, что «я всё сделал правильно, а не прав тут заказчик» — я устраивать не буду. Вероятно, этот проект «не для меня», и всю предоплату верну.

Любые правки проекта бесплатные!

Нет какого-то ограничения по количествам правок или «не буду, вы не понимаете, так лучше». Пишите, что хотите поправить — все сделаю, с чем будут вопросы — все объясню.

 Способы оплаты

Я принимаю оплату на карту Сбербанка или же на кошелек в системе Яндекс.Деньги. Если у вас нет возможности воспользоваться ни одним из этих вариантов — не проблема! Обязательно найдем подходящее решение.