Резюме и что тут написать )))
Ну, в общем:
Я! Амбициозный, быстро соображающий, смышленый парень. Имею навыки в разных отраслях и сферах.
Могу предоставить помощь нуждающимся в:
Копирайт - и он будет очень качественный. Хороший копирайт стоит денег. Что то примерно 5 $, все стандартно, 1000 символов, без пробелов и ла бла )))
Рерайт – немного хуже копирайта, но тоже на уровне. Думаю на 3$ сойдемся
Перевод текстов англо-русский. 10$
Ну и знаю Фотошоп и другие рисовалки. Ну а тут пишите будем обсуждать
P.S. Это мое резюме и если вы считаете что оно плохо составлено, то это ваше право и мнение. Я мог бы написать это более научным, грамотным, профессиональным языкам! Но чем проще нам с вами будет общаться, тем быстрее мы найдем точки соприкосновения.
http://www.pro-citygroup.com - работаю пока тут. Создаю новости о покере, казино. Так же спортивные тематики и в общем все что угодно могу написать, сделать
Всем удачи.