Резюме и что тут написать )))

Ну, в общем:

Я! Амбициозный, быстро соображающий, смышленый парень. Имею навыки в разных отраслях и сферах.

Могу предоставить помощь нуждающимся в:

Копирайт - и он будет очень качественный. Хороший копирайт стоит денег. Что то примерно 5 $, все стандартно, 1000 символов, без пробелов и ла бла )))

Рерайт – немного хуже копирайта, но тоже на уровне. Думаю на 3$ сойдемся

Перевод текстов англо-русский. 10$

Ну и знаю Фотошоп и другие рисовалки. Ну а тут пишите будем обсуждать

P.S. Это мое резюме и если вы считаете что оно плохо составлено, то это ваше право и мнение. Я мог бы написать это более научным, грамотным, профессиональным языкам! Но чем проще нам с вами будет общаться, тем быстрее мы найдем точки соприкосновения.

http://www.pro-citygroup.com - работаю пока тут. Создаю новости о покере, казино. Так же спортивные тематики и в общем все что угодно могу написать, сделать

Всем удачи.