freelance-user

Сергей freelance-user

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Magento, мадженто, web-разработка, e-commerce

Верстка, программирование;

Magento, PHP, JS, HTML5, CSS3, jQuery, Ajax;

Работа только с Magento.

Опыт работы более 5-ти лет.

Отзывы заказчиков

mebeliniua
Денис 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Юзабилити и установ. доп. мод. Magento
CSSHTMLJavaScriptMagento
Сергей сделал самостоятельную подборку дополнительных модулей и установил их. Все сделано быстро.
Все отлично. самые лучшие рекомендации.
Ответный отзыв
mebeliniua
Денис 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Доработка СMS Magento
Magento
Работа выполнена хорошо, точно в срок. Подход к работе инициативный, предложил постоянное сотрудничество.
Своевременая оплата, четкое ТЗ. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Тестирование сайтов
1 отзыв
от $50
от 1 дня
#57
Интернет-магазины
1 отзыв
от $100
от 2 дней
#239
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $125
от 2 дней
#535
Веб-программирование
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#1075
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 5 дней
#5036
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#5698
Показать все услуги