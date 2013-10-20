Magento, мадженто, web-разработка, e-commerce
Верстка, программирование;
Magento, PHP, JS, HTML5, CSS3, jQuery, Ajax;
Работа только с Magento.
Опыт работы более 5-ти лет.
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
11 лет назад
CSSHTMLJavaScriptMagento
Сергей сделал самостоятельную подборку дополнительных модулей и установил их. Все сделано быстро.
Ответный отзыв
Все отлично. самые лучшие рекомендации.
$50
10 баллов
12 лет назад
Magento
Работа выполнена хорошо, точно в срок. Подход к работе инициативный, предложил постоянное сотрудничество.
Ответный отзыв
Своевременая оплата, четкое ТЗ. Сотрудничеством доволен.
Тестирование сайтов
1 отзыв
от $50
от 1 дня
#57
Интернет-магазины
1 отзыв
от $100
от 2 дней
#239
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $125
от 2 дней
#535
Веб-программирование
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#1075
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 5 дней
#5036
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#5698