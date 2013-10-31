freelance1988

Ну что я могу сказать, взялся Вячеслав в среду, сказал, что за 2 дня сделает. Доступы предоставил я все. Результат - среда весь день он в сети, но не отвечает. На телефон тоже не отвечает. Вечером пишет, что "срочные дела появились". В четверг снова утром общаемся, обещает все сделать до конца дня. Уже пол дня его снова нет, трубку не берет. Кто-то с его компа случайно мне набрал, но быстро повесил трубку. Перезваниваю никто трубку не берет, хотя в сети кто-то сидит. Телефон снова не отвечает. Вывод: Вижу полное кидалово!! Вячеслав, а первое впечатление такое хорошее оставили о себе! Разговаривали хорошо, все думал, что отлично, человек слова. Но нет, снова одно кидалово! Поменяю отзыв, после того, как выполните работу. Увы, такое терпеть не могу. Не хотели работать - так и написали бы, что не могу уже, а просто избегать меня....детский сад какой-то. Да и удалил меня из скайпа!! Вот такие вот дела!! Разочарован! Не советую работать с Вячеславом! Остерегайтесь мошенников!