Разработка лендинга, корпоративного сайта, интернет- магазина.

Знакомьтесь, команда TrafficMall, в которой присутствуют: два программиста-верстальщика, два дизайнера (интерфейсы, рекламная графика, 3d моделирование, иллюстрирование, анимация). Web разработкой команда занимается больше 7 лет.

Вся разработка адаптивная, даже лендинги seo оптимизируются и выходят в органическую выдачу. На конструкторах не работаем.

Прайс:

Лендинги - от 10 - 15k;

Корпоративный сайт - от 30k;

Интернет - магазин - от 40k.

Ознакомиться с нашей командой, вы можете здесь: https://trafficmall.site/