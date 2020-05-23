freelancer-2021

Валерия freelancer-2021

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Разработка лендинга, корпоративного сайта, интернет- магазина.

Знакомьтесь, команда TrafficMall, в которой присутствуют: два программиста-верстальщика, два дизайнера (интерфейсы, рекламная графика, 3d моделирование, иллюстрирование, анимация).  Web разработкой команда занимается больше 7 лет. 

Вся разработка адаптивная, даже лендинги seo оптимизируются и выходят в органическую выдачу.  На конструкторах не работаем. 

Прайс:

Лендинги - от 10 - 15k;

Корпоративный сайт - от 30k;

Интернет - магазин - от 40k. 

Ознакомиться с нашей командой, вы можете здесь: https://trafficmall.site/