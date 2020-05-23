Разработка лендинга, корпоративного сайта, интернет- магазина.
Знакомьтесь, команда TrafficMall, в которой присутствуют: два программиста-верстальщика, два дизайнера (интерфейсы, рекламная графика, 3d моделирование, иллюстрирование, анимация). Web разработкой команда занимается больше 7 лет.
Вся разработка адаптивная, даже лендинги seo оптимизируются и выходят в органическую выдачу. На конструкторах не работаем.
Прайс:
Лендинги - от 10 - 15k;
Корпоративный сайт - от 30k;
Интернет - магазин - от 40k.
Ознакомиться с нашей командой, вы можете здесь: https://trafficmall.site/
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Портфолио
- Сайт агентства недвижимости91 просмотр
- Разработка корпоративного сайта83 просмотра
- Разработка Интернет - магазина89 просмотров
- Сайт "под ключ"81 просмотр