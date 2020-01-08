ЛЮБЫЕ ЗАКАЗЫ

Добро пожаловать Уважаемый Заказчик

почему сотрудничать выгодно именно с нами?

 Более 10 лет опыта в графическом дизайне

 графические портреты

 2D Анимация 2D логотип анимация

 Логотипы, баннеры, визитки, обложки

 Эскиз для татуировки, принты.

 Иллюстрации, рисунки

 Напишите нам и получите качественный персональный заказ в упакованном архиве.

 Мы работаем индивидуально до логического завершения!

 продемонстрируем профессиональную качественную работу

В момент следующего контакта у менеджера есть данные о предыдущих заказах. Если в базе уже есть какие-то выполненные заказы

Заказчик или клиент может вернутся и попросить

Если в друг утерял документы данного заказа

разумеется это тоже БЕСПЛАТНО

Мы всегда консультируем клиентов. Разумеется, БЕСПЛАТНО

Мы обязательно пишем людям после завершения проекта и спрашиваем, все ли прошло хорошо.

Работаем по безопасной сделке, по предоплате

✔ Все бывшие клиенты получают тех поддержку даже после закрытия сделки - абсолютно БЕСПЛАТНО

✔ Постоянным заказчиком и клиентам делаем очень хорошие скидки и бонусы. Мы всегда на связи 👍

Связаться с нами можно в любое время 24/7

вы можете написать здесь либо в

✉ Telegram: @dindon2021

и здесь и там

вам ответят буквально через 5 минут