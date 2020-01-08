freelancerarchi

Арчи freelancerarchi

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
ЛЮБЫЕ ЗАКАЗЫ

Добро пожаловать Уважаемый Заказчик

почему сотрудничать выгодно именно с нами?

 

 Более 10 лет опыта в графическом дизайне

  графические портреты

  2D Анимация 2D логотип анимация

 Логотипы, баннеры, визитки, обложки

 Эскиз для татуировки, принты.

  Иллюстрации, рисунки

 Напишите нам и получите качественный персональный заказ в упакованном архиве. 

 Мы работаем индивидуально до логического завершения! 

 продемонстрируем профессиональную качественную работу

 

В момент следующего контакта у менеджера есть данные о предыдущих заказах. Если в базе уже есть какие-то выполненные заказы

Заказчик или клиент может вернутся и попросить

Если в друг утерял документы данного заказа

разумеется это тоже БЕСПЛАТНО

Мы всегда консультируем клиентов. Разумеется, БЕСПЛАТНО

Мы обязательно пишем людям после завершения проекта и спрашиваем, все ли прошло хорошо.

Работаем по безопасной сделке, по предоплате

✔ Все бывшие клиенты получают тех поддержку даже после закрытия сделки - абсолютно БЕСПЛАТНО

✔ Постоянным заказчиком и клиентам делаем очень хорошие скидки и бонусы.  Мы всегда на связи 👍

 

Связаться с нами можно в любое время 24/7

вы можете написать здесь либо в

✉  Telegram: @dindon2021

и здесь и там

вам ответят буквально через 5 минут

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Отзывы заказчиков

aaachilov
Антон 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$27
10 баллов
5 лет назад
Логотип и Ватермарк
Все взаимно! Исполнитель доделывал капризы не выходя из сети! Рекомендую!
Отличный целеустремленный позитивный заказчик, приятно работать, желаю успехов и всего самого наилучшего! Рад знакомству, будем работать дальше, будем делать все возможное!
Ответный отзыв
Goodly2
Игорь 
53 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
$16
9 баллов
5 лет назад
Создать значек для Ютуб
Все превосходно. рекомендую всем! Я благодарен, за терпение, проявленное в работе со мной. Он сделала столько вариантов, сколько нужно было мне. Последний вариант полностью устроил Буду сотрудничать еще.
Игорь, настоящий современный мужчина ! нашли общий язык будем дальше продолжать сотрудничать. желаю человеку всего самого наилучшего !
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$12/час
от $12от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$16/час
от $16от 1 дня
нет рейтинга