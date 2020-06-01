freelansonly

Давыдов freelansonly

 
34 годаКазахстан/Алматы
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Веб разработчик

Свободный веб разработчик. Потихоньку поднимаю свои проекты, а в свободное время беру интересные проекты.  

Мой стек технологий 

  • PHP 5.6+  framework PWAA
  • mysql
  • Javascript  (библиотеки и нативный)  Ajax
  • HTML5
  • CSS3
У меня компонентный подход к разработке веб сайтов.   Я обожаю ООП, особенно MVC. 

Кроме то у меня дикое стремление выжать 100% из скрипта, поэтому все мои проекты редко потребляют не  более 1 мб озу . каким бы не был тяжелым проект.   Я понимаю принципы построения архитектуры программы от и до.   Для меня каждый пробел каждый зря потраченный ресурс неприемлемо.  

PHPJavascriptMySQLHTMLAjax