freelansonly

Веб разработчик
Свободный веб разработчик. Потихоньку поднимаю свои проекты, а в свободное время беру интересные проекты.
Мой стек технологий
- PHP 5.6+ framework PWAA
- mysql
- Javascript (библиотеки и нативный) Ajax
- HTML5
- CSS3
Кроме то у меня дикое стремление выжать 100% из скрипта, поэтому все мои проекты редко потребляют не более 1 мб озу . каким бы не был тяжелым проект. Я понимаю принципы построения архитектуры программы от и до. Для меня каждый пробел каждый зря потраченный ресурс неприемлемо.