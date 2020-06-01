freelansonly

Веб разработчик

Свободный веб разработчик. Потихоньку поднимаю свои проекты, а в свободное время беру интересные проекты.

Мой стек технологий

PHP 5.6+ framework PWAA

mysql

Javascript (библиотеки и нативный) Ajax

HTML5

CSS3

У меня компонентный подход к разработке веб сайтов. Я обожаю ООП, особенно MVC.

Кроме то у меня дикое стремление выжать 100% из скрипта, поэтому все мои проекты редко потребляют не более 1 мб озу . каким бы не был тяжелым проект. Я понимаю принципы построения архитектуры программы от и до. Для меня каждый пробел каждый зря потраченный ресурс неприемлемо.