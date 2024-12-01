freewilloptimist

Геннадий freewilloptimist

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад

Языки программирования: C, C++, C#, Rust, Python, TypeScript, Pascal, основы sh/Bash.
Операционные системы: Linux (Ubuntu, Debian, Arch...), Windows.
Языки: Русский, Украинский (Українська), Английский (English).
Опыт работы:

  • Разработка и отладка небольших программ и скриптов на вышеперечисленных языках с использованием разнообразных технологий, алгоритмов и структур данных.

  • Простые базы данных на MySQL.

  • Решение задач по олимпиадному программированию на вышеперечисленных языках.

  • Выполнение студенческих заданий.

Хобби: Углубленное изучение Linux-систем.

Опыт работы в языках C, C++, C#, Rust, Python и TypeScript, особенно под Linux. Готов выполнить задачи по разработке, отладке и оптимизации приложений, созданию скриптов для автоматизации процессов (не парсеры). Открыт для интересных проектов и готов быстро учиться новому!