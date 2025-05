freewilloptimist

Языки программирования: C, C++, C#, Rust, Python, TypeScript, Pascal, основы sh/Bash.

Операционные системы: Linux (Ubuntu, Debian, Arch...), Windows.

Языки: Русский, Украинский (Українська), Английский (English).

Опыт работы:



Разработка и отладка небольших программ и скриптов на вышеперечисленных языках с использованием разнообразных технологий, алгоритмов и структур данных.

Простые базы данных на MySQL.

Решение задач по олимпиадному программированию на вышеперечисленных языках.

Выполнение студенческих заданий.

Хобби: Углубленное изучение Linux-систем.



Опыт работы в языках C, C++, C#, Rust, Python и TypeScript, особенно под Linux. Готов выполнить задачи по разработке, отладке и оптимизации приложений, созданию скриптов для автоматизации процессов (не парсеры). Открыт для интересных проектов и готов быстро учиться новому!