freewilloptimist

Языки программирования: C, C++, C#, Rust, Python, TypeScript, Pascal, основы sh/Bash.
Операционные системы: Linux (Ubuntu, Debian, Arch...), Windows.
Языки: Русский, Украинский (Українська), Английский (English).
Опыт работы:
Разработка и отладка небольших программ и скриптов на вышеперечисленных языках с использованием разнообразных технологий, алгоритмов и структур данных.
Простые базы данных на MySQL.
Решение задач по олимпиадному программированию на вышеперечисленных языках.
Выполнение студенческих заданий.
Хобби: Углубленное изучение Linux-систем.
Опыт работы в языках C, C++, C#, Rust, Python и TypeScript, особенно под Linux. Готов выполнить задачи по разработке, отладке и оптимизации приложений, созданию скриптов для автоматизации процессов (не парсеры). Открыт для интересных проектов и готов быстро учиться новому!