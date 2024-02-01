Я професійний таргетолог, спеціалізуюся на налаштуванні реклами в Facebook та Instagram, а також займаюся маркетингом у соціальних мережах.

Мої навички та досвід дозволяють мені розробляти стратегії та виконувати успішні рекламні кампанії з використанням різних рекламних форматів, таких як оголошення, каруселі, рекламні сторінки та інші. Я можу допомогти вам досягти вашої цільової аудиторії, привернути їх увагу та залучити нових клієнтів.

Моя робота включає в себе аналіз вашої цільової аудиторії, визначення її потреб та інтересів, розробку та налаштування рекламних кампаній, а також постійний моніторинг та оптимізацію результатів. Я використовую платформи Facebook Ads та Instagram Ads для досягнення найкращих результатів для вашого бізнесу.

Крім того, я також спеціалізуюсь у маркетингу у соціальних мережах загалом. Це охоплює розробку контент-стратегій, управління сторінками у соціальних мережах, взаємодію з аудиторією та аналіз результатів.

Я завжди стежу за новими тенденціями та змінами в сфері соціальних мереж та реклами, щоб забезпечувати своїм клієнтам найефективніші рішення.