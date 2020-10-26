freya5189

Елизавета freya5189

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Сертифицированный SMM-менеджер! Веду группы и бизнес аккаунты.Умения/ навыки.

  • Создание единого, фирменного стиля для постов.
  • Оформление страницы.
  • Создание живой и видео-обложки.
  • Настройка страницы, подключение виджетов.
  • Работа с рассылкой.
  • Оформление карточек товаров.
  • Определение ЦА
  • Настройка рекламы (таргет)
  • Создание контент-плана.
  • Полезно-продающие посты, вирусные посты, розыгрыши и опросы.
  • Привлечение подписчиков
  • Аудит сообщества . Анализ конкурентов.
Регулярно прохожу дополнительный курсы, тренинги и вебинары для улучшения своих навыков!Буду рада с вами поработать! Просьба писать на WhatsApp. 