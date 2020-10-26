Сертифицированный SMM-менеджер! Веду группы и бизнес аккаунты.Умения/ навыки.

Создание единого, фирменного стиля для постов.

Оформление страницы.

Создание живой и видео-обложки.

Настройка страницы, подключение виджетов.

Работа с рассылкой.

Оформление карточек товаров.

Определение ЦА

Настройка рекламы (таргет)

Создание контент-плана.

Полезно-продающие посты, вирусные посты, розыгрыши и опросы.

Привлечение подписчиков

Аудит сообщества . Анализ конкурентов.

Регулярно прохожу дополнительный курсы, тренинги и вебинары для улучшения своих навыков!Буду рада с вами поработать! Просьба писать на WhatsApp.