Сертифицированный SMM-менеджер! Веду группы и бизнес аккаунты.Умения/ навыки.
- Создание единого, фирменного стиля для постов.
- Оформление страницы.
- Создание живой и видео-обложки.
- Настройка страницы, подключение виджетов.
- Работа с рассылкой.
- Оформление карточек товаров.
- Определение ЦА
- Настройка рекламы (таргет)
- Создание контент-плана.
- Полезно-продающие посты, вирусные посты, розыгрыши и опросы.
- Привлечение подписчиков
- Аудит сообщества . Анализ конкурентов.
Действие аккаунта приостановлено!