freytz

Александра freytz

 
24 годаРоссия/Самара
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Изобретатель комфортных сайтов &#128025;

Привет! Меня зовут Александра, мне 21 год.

Я являюсь сертифицированным UX\UI дизайнером, опыт в сфере составляет почти год, на фриланс-биржах - около полугода.

Дизайн для меня является не только любимой работой, но и концепцией жизни.

Я считаю, что дизайн-проект успешен, когда он не только искусство, но и решение насущной задачи. Иными словами, дизайн - это удобство и комфорт в красивой упаковке. Поэтому я не художник, я - изобретатель.

Немного сухих фактов:

Что я умею?

- Функциональные UX-прототипы для приложений и сайтов

- Одностраничники любого типа (визитки, лэндинги, промо, портфолио и тд)

- Многостраничники (онлайн-магазины, сервисы и тд)

- Дизайн мобильных приложений

Мои незаменимые помощники:

+ Figma

+ Photoshop

+ Readymag

+ Tilda Publishing

Не заставляю самостоятельно заполнять скучный бриф, а выясняю всё в процессе беседы.

Общаться можем как в мессенджерах, так и по телефону.

Искать меня тут ->

Behance - https://www.behance.net/freytzalekfa63

Instagram - https://www.instagram.com/alexandra_freytz/

Телеграм - https://t.me/freytz_a

Email - [email protected]

Вк - https://vk.com/tsezia

Дизайн мобильного приложенияFigmaTildaPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
ElizarovDev
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Макет для сайта-портфолио
Рекомендую Александру как ответственного дизайнера. Заказ был выполнен быстро, с соблюдением всех требований ТЗ, всегда на связи в течении дня.
Рекомендую Георгия как заказчика, умеет чётко сформулировать техническое задание, и если возникнут вопросы по исполнению - он всегда на связи и готов подробно обсудить проект :)
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$6/час
от $30от 2 дней
нет рейтинга