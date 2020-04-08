Изобретатель комфортных сайтов 🐙

Привет! Меня зовут Александра, мне 21 год.

Я являюсь сертифицированным UX\UI дизайнером, опыт в сфере составляет почти год, на фриланс-биржах - около полугода.

Дизайн для меня является не только любимой работой, но и концепцией жизни.

Я считаю, что дизайн-проект успешен, когда он не только искусство, но и решение насущной задачи. Иными словами, дизайн - это удобство и комфорт в красивой упаковке. Поэтому я не художник, я - изобретатель.

Немного сухих фактов:

Что я умею?

- Функциональные UX-прототипы для приложений и сайтов

- Одностраничники любого типа (визитки, лэндинги, промо, портфолио и тд)

- Многостраничники (онлайн-магазины, сервисы и тд)

- Дизайн мобильных приложений

Мои незаменимые помощники:

+ Figma

+ Photoshop

+ Readymag

+ Tilda Publishing

Не заставляю самостоятельно заполнять скучный бриф, а выясняю всё в процессе беседы.

Общаться можем как в мессенджерах, так и по телефону.

Искать меня тут ->

Behance - https://www.behance.net/freytzalekfa63

Instagram - https://www.instagram.com/alexandra_freytz/

Телеграм - https://t.me/freytz_a

Email - [email protected]

Вк - https://vk.com/tsezia