Привет! Меня зовут Александра, мне 21 год.
Я являюсь сертифицированным UX\UI дизайнером, опыт в сфере составляет почти год, на фриланс-биржах - около полугода.
Дизайн для меня является не только любимой работой, но и концепцией жизни.
Я считаю, что дизайн-проект успешен, когда он не только искусство, но и решение насущной задачи. Иными словами, дизайн - это удобство и комфорт в красивой упаковке. Поэтому я не художник, я - изобретатель.
Немного сухих фактов:
Что я умею?
- Функциональные UX-прототипы для приложений и сайтов
- Одностраничники любого типа (визитки, лэндинги, промо, портфолио и тд)
- Многостраничники (онлайн-магазины, сервисы и тд)
- Дизайн мобильных приложений
Мои незаменимые помощники:
+ Figma
+ Photoshop
+ Readymag
+ Tilda Publishing
Не заставляю самостоятельно заполнять скучный бриф, а выясняю всё в процессе беседы.
Общаться можем как в мессенджерах, так и по телефону.
Искать меня тут ->
Behance - https://www.behance.net/freytzalekfa63
Instagram - https://www.instagram.com/alexandra_freytz/
Телеграм - https://t.me/freytz_a
Email - [email protected]
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