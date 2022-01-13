fridagasimli

Графический дизайнер/ SMM-специалист

Портфолио https://www.behance.net/fridasokolinski Разработка и обновление бренд айдентики.Разработка и создание информационных, коммерческих, рекламных объявлений. Дизайн и верстка многостраничных журналов, книг. Разработка макетов. Дизайн театральных и музыкальных афиш, обложек книг/ журналов, буклетов, плакатов, стендов, баннеров, визиток, креативные презентаций. Создание фирменного стиля и контента для соц сетей. Из последнего, полностью перезапустила страничку бизнес-коучера с новым фирменным стилем.