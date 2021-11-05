frilance2021arm

Только качественно и в срок - верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЕМ, адаптивность, Flexboks, CSS3, HTML5, Javascript.

﻿﻿﻿Моя цель предоставлять лучшие услуги на рынке!

Работая со мной вы экономите:

Деньги качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайнера. Так как у меня пока нет отзывов беру заказы по самым выгодным для вас ценам)

качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайнера. Так как у меня пока нет отзывов беру заказы по самым выгодным для вас ценам) Время. Минимум вопросов максимум результата.

Минимум вопросов максимум результата. Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работы! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

В течении недели я готов исправлять, переделать мелкие детали которые могли быть пропущены.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

Instagram - https://www.instagram.com/hambaryan_j/?hl=ru

Телефон - 8 999 827 58 35

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

-не нарушаю сроков

-не беру предоплату*

- даю консультацию по макету

Рад занятий:

- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина.

- CSS3, JS анимация сайтов.

- Обслуживание, наполнение, поддержка сайтов в интернет-магазинов.

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом.

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Связь:

Instagram - https://www.instagram.com/hambaryan_j/?hl=ru

Телефон - 8 999 827 58 35

Работал в фирме, но недавно решил стать свободным и работать на себя)