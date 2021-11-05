frilance2021arm

Только качественно и в срок - верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЕМ, адаптивность, Flexboks, CSS3, HTML5, Javascript.
Моя цель предоставлять лучшие услуги на рынке!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайнера. Так как у меня пока нет отзывов беру заказы по самым выгодным для вас ценам)
- Время. Минимум вопросов максимум результата.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работы! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
- Instagram - https://www.instagram.com/hambaryan_j/?hl=ru
- Телефон - 8 999 827 58 35
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
-не нарушаю сроков
-не беру предоплату*
- даю консультацию по макету
Рад занятий:
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина.
- CSS3, JS анимация сайтов.
- Обслуживание, наполнение, поддержка сайтов в интернет-магазинов.
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом.
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Связь:
- Instagram - https://www.instagram.com/hambaryan_j/?hl=ru
- Телефон - 8 999 827 58 35
Действие аккаунта приостановлено!