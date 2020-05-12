Веб-программист

Знание языков программирования: HTML, JAVA, JAVAScript, РНР, CGI, Perl.

Опыт работы с редакторами Dreamviewer, Flash и Coldfusion.

Учусь на последнем курсе "МАУП" по специальности "Инженерия Программного Обеспечения"

- Создание сайтов любой сложности (LP - Landing Page, Интернет-магазин, Коммерческие сайты);

- Редактирование существующих сайтов;

- Веб-программирование на php (Laravel, Codelgniter, Symfony);

- Разработка CRM / ERP системе под любые бизнес требования;

- Разработка ﻿RESTful API для SPA приложений;

- Разработка чат ботов под ﻿telegram и facebook;

- Интеграция вашего сайта или CRM системы с Bitrix24 c помощью Bitrix ﻿Rest API;

- Интеграция с платежными системами;

- Выполнение работ по CMS: WordPress;

- Поиск возможностей сделать тот же результат, но дешевле.

- Рассматриваю глобальные проекты, люблю нестандартные задачи и проекты;

Схема сотрудничества:

З - Заказчик

И - Исполнитель (собственно я )

"З" - Предоставляет примерное ТЗ (в личку или ICQ)

"И" - Оглашает цену и сроки

"З" - Утверждает (или отказывается, в следствии чего сотрудничество по данному проекту прекращается)

"З" - Предоставляет потребовавшуюся информацию (оглашается "И" - при оглашении цены и сроков)

"З" - Производит 100% предоплату на WM (персональный аттестат имеется !) и в примечании отписывает контактный E-mail

"И" - Реализовывает, тестирует, опять тестирует и снова тестирует !

"И" - Высылает на E-mail архив проекта (zip - метод сжатия обычный) и уведомляет об этом по ICQ (если контакт конечно имеется)

"З" - Тестирует, если все Ok - отписывает отзыв, после чего сотрудничество по данному проекту прекращается, если возникли какие, либо сложности "З" описывает их "И" и так до тех пор, пока статус выполнения проекта не станет "Ok".