Знание языков программирования: HTML, JAVA, JAVAScript, РНР, CGI, Perl.
Опыт работы с редакторами Dreamviewer, Flash и Coldfusion.
Учусь на последнем курсе "МАУП" по специальности "Инженерия Программного Обеспечения"
- Создание сайтов любой сложности (LP - Landing Page, Интернет-магазин, Коммерческие сайты);
- Редактирование существующих сайтов;
- Веб-программирование на php (Laravel, Codelgniter, Symfony);
- Разработка CRM / ERP системе под любые бизнес требования;
- Разработка RESTful API для SPA приложений;
- Разработка чат ботов под telegram и facebook;
- Интеграция вашего сайта или CRM системы с Bitrix24 c помощью Bitrix Rest API;
- Интеграция с платежными системами;
- Выполнение работ по CMS: WordPress;
- Поиск возможностей сделать тот же результат, но дешевле.
- Рассматриваю глобальные проекты, люблю нестандартные задачи и проекты;
Схема сотрудничества:
З - Заказчик
И - Исполнитель (собственно я )
"З" - Предоставляет примерное ТЗ (в личку или ICQ)
"И" - Оглашает цену и сроки
"З" - Утверждает (или отказывается, в следствии чего сотрудничество по данному проекту прекращается)
"З" - Предоставляет потребовавшуюся информацию (оглашается "И" - при оглашении цены и сроков)
"З" - Производит 100% предоплату на WM (персональный аттестат имеется !) и в примечании отписывает контактный E-mail
"И" - Реализовывает, тестирует, опять тестирует и снова тестирует !
"И" - Высылает на E-mail архив проекта (zip - метод сжатия обычный) и уведомляет об этом по ICQ (если контакт конечно имеется)
"З" - Тестирует, если все Ok - отписывает отзыв, после чего сотрудничество по данному проекту прекращается, если возникли какие, либо сложности "З" описывает их "И" и так до тех пор, пока статус выполнения проекта не станет "Ok".
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