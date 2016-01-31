Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Скорик Владимир
front_end
front_end
29 лет
Украина
/
Киев
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
7 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Сергей Суворов
Suworoff
44 года
Германия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
146 отзывов
$7
10 баллов
8 лет назад
Отверстать маленький темплэйт
Всё сделал отлично, спасибо! Рекоммендую!
Хороший заказчик. Всё сформулировал чётко и ясно.
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#1226
Предложить заказ
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Цены на услуги
1
Свернуть сайдбар