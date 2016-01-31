front_end

Скорик Владимир front_end

 
29 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$7
10 баллов
8 лет назад
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Всё сделал отлично, спасибо! Рекоммендую!
Хороший заказчик. Всё сформулировал чётко и ясно.
Ответный отзыв
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1 отзыв
от $5
от 1 дня
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