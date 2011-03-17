Бюджет может варьироваться и указан за 1 установщик, то есть если сделаете 10 - надо умножать на 10. Необходимо создать копии установщиков различных программ с использованием SDK Zippro (под Delphi 2009). Список ...
- $50Прикладное ПО6 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать копии установщиков различных программ с использованием SDK Zippro (под Delphi 2009). Список большой, можете выбирать и делать по одной - плачу за каждую готовую часть. Список высылаю по почте/ICQ/Jabber/Skype.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо сделать аплоадер файлов, который внешне будет полной копией RGHost, то есть анимация прогресса скачивания и показ скорости аплоада. Единственный нюанс - система должна уметь авторизовываться через MySQL. Есть база login - password - homedir. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть работающий сервис, был интегрирован с робокассой. В данный момент хотим начать сотрудничество с системой onpay, необходим человек, который сделает скрипт обработки заказов. Все примитивно, без дизайна.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо создать клон программы, включая функционал и частично дизайн. Образец требуемой программы в приложении http://ifolder.ru/22089379 (размер 10 Мб). Для авторизации - логин Heem пароль 901901 Требования к исполнителю: знание Delphi или C++, ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад