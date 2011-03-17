frostik85

Андрей frostik85

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Создание копий установщиков ПО

    $50

    Бюджет может варьироваться и указан за 1 установщик, то есть если сделаете 10 - надо умножать на 10. Необходимо создать копии установщиков различных программ с использованием SDK Zippro (под Delphi 2009). Список ...

    Delphi
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание копий установщиков программ (Delphi 2009)

    Необходимо создать копии установщиков различных программ с использованием SDK Zippro (под Delphi 2009). Список большой, можете выбирать и делать по одной - плачу за каждую готовую часть. Список высылаю по почте/ICQ/Jabber/Skype.

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Uploader как у RGHost.net

    Необходимо сделать аплоадер файлов, который внешне будет полной копией RGHost, то есть анимация прогресса скачивания и показ скорости аплоада. Единственный нюанс - система должна уметь авторизовываться через MySQL. Есть база login - password - homedir. ...

    MySQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подключение работающей системы к ONPAY

    $50

    Есть работающий сервис, был интегрирован с робокассой. В данный момент хотим начать сотрудничество с системой onpay, необходим человек, который сделает скрипт обработки заказов. Все примитивно, без дизайна.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание клона ПП zip-archive.com

    Необходимо создать клон программы, включая функционал и частично дизайн. Образец требуемой программы в приложении http://ifolder.ru/22089379 (размер 10 Мб). Для авторизации - логин Heem пароль 901901 Требования к исполнителю: знание Delphi или C++, ...

    Delphi
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

kuzmithev
48 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Создание копий установщиков программ (Delphi 2009)
Delphi
Четкое ТЗ. Своевременная оплата. Без лишних вопросов) .Рекомендую
Очень оперативно и качественно выполнил работу. Рекомендую.
Ответный отзыв
novvo
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
$50
10 баллов
14 лет назад
Подключение работающей системы к ONPAY
Отличный заказчик. Рекомендую.
Человек очень адекватный, все сделал быстро и как надо, рекомендую.
Ответный отзыв