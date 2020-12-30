UI / UX Дизайнер, Web - Дизайнер
Дизайном сайтов занимаюсь уже более 6 лет.
Скилы: Adobe Photoshop, Adobe XD, Figma, Illustrator
Разработка сайтов под ключ, Веб-дизайн , UI UX , design, web-design, landing page, one page.
Портфолио:
https://www.behance.net/frozardesign
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт косметики для ног69 просмотров
- Сайт Отеля "Ольга"57 просмотров
- Редизайн сайта Maybelline NY Юрия Столяров69 просмотров
- Интернет магазин Специй "Спектр Вкуса"62 просмотра
- Сайт Переводчика37 просмотров
- Хостинг S-VL.COM41 просмотр
- Сайт сервера игры LineAge2 L2name34 просмотра
- Stormtrooper34 просмотра
- Портрет Марины37 просмотров
- Портрет ребёнка35 просмотров
- Поп-арт Портрет Полины36 просмотров
- Портрет Яны30 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
4 года назад
Сенсей по фотошопу, сделал всё быстро, качественно. Я доволен. Рекомендую! Всё супер спасибо.
Ответный отзыв
Быстро утвердили выполненную работу. Рекомендую!
$1
10 баллов
4 года назад
Сделал все оперативно и качественно, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Быстро получал обратную связь. Ни каких проблем не было. Как заказчика рекомендую.