frozar

Ярослав frozar

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
UI / UX Дизайнер, Web - Дизайнер

Дизайном сайтов занимаюсь уже более 6 лет.

Скилы: Adobe Photoshop, Adobe XD, Figma, Illustrator

Разработка сайтов под ключ, Веб-дизайн , UI UX , design, web-design, landing page, one page. 

Портфолио: 

https://www.behance.net/frozardesign

https://dribbble.com/Frozar

Портфолио

Отзывы заказчиков

steef
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
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Сенсей по фотошопу, сделал всё быстро, качественно. Я доволен. Рекомендую! Всё супер спасибо.
Быстро утвердили выполненную работу. Рекомендую!
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steef
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
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Сделал все оперативно и качественно, рекомендую к сотрудничеству.
Быстро получал обратную связь. Ни каких проблем не было. Как заказчика рекомендую.
Ответный отзыв