fsw13

Kazanov Evgeny fsw13

 
68 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Опыт/технологии

Основной язык: Python; C++/C;

вспомогательные языки: Php, Perl, Bash;

Базы данных: MySQL, PostgreSQL, MS SQL

Администрирование: Linux, Windows NT

Технологии: Apache, XML

Опыт работы:

"Software Logic", Литва

Должность: Ведущий разработчик

Организация: Software Logic

Ведущий разработчик.

Linux, Windows, C/C++, Python, PHP, Perl, Postgresql

Период работы: 2006-08 - настоящее время

Инженер по программному обеспечению

Организация: Игналинская Атомная Электростанция

http://www.iae.lt

Разработка, эксплуатация и сопровождение программного обеспечения

автоматизированных систем сбора информации. Администрирование.

Linux, Windows, C/C++, Perl, Postgresql, MySQL, MS SQL

Литва

Период работы: 1999-06-2006-07

разговорный и письменный английский, технический английский.