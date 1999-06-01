Основной язык: Python; C++/C;
вспомогательные языки: Php, Perl, Bash;
Базы данных: MySQL, PostgreSQL, MS SQL
Администрирование: Linux, Windows NT
Технологии: Apache, XML
Опыт работы:
"Software Logic", Литва
Должность: Ведущий разработчик
Организация: Software Logic
Ведущий разработчик.
Linux, Windows, C/C++, Python, PHP, Perl, Postgresql
Период работы: 2006-08 - настоящее время
Инженер по программному обеспечению
Организация: Игналинская Атомная Электростанция
Разработка, эксплуатация и сопровождение программного обеспечения
автоматизированных систем сбора информации. Администрирование.
Linux, Windows, C/C++, Perl, Postgresql, MySQL, MS SQL
Литва
Период работы: 1999-06-2006-07
разговорный и письменный английский, технический английский.