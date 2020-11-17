fuckksupremee

Берусь только за то, что умею!
-Фотомонтаж
Работаю через Adobe Photoshop:
- могу убрать изъяны фото(прыщи, морщины) - заменить фон или вовсе убрать его
- сделать цветокоррекцию
- вырезать что-либо мешающее по вашему мнению
В целом могу почти все, кроме работы с 3D текстом.
-Видеомонтаж
Работаю через Sony Vegas в целом всё умею, начиная с простых влогов, заканчивая игровыми видео. Не берусь за рендер видео в 4К из-за слабого оборудования.
Пять причин выбрать меня исполнителем!
1. Быстрый 100% результат. Можете быть уверенны, что ваша работа будет выполнена в установленные сроки и без каких-либо издержек. У меня есть много свободного времени, которое я готов уделить вашему проекту.
2. Всегда на связи. Большую часть дня я на связи, всегда готов услышать любой вопрос и с радостью ответить на него.
3. Опыт работы с фото и видео монтажом. Начинал работу с -фото -видео монтажом в 2017 году, когда вёл свой игровой блог и до сегодняшнего дня люблю своё дело. За время работы около тысячи обработанных фотографий и тридцати видео.
4. Ваши корректировки. На любой стадии работы готов услышать ваши корректировки и добавить их в работу.
5. Долгосрочное сотрудничество. Всегда рад постоянным клиентам, поэтому рад буду делать большие скидки на сразу несколько работ.
Гарантии:
1. Работаю на отлично. Я люблю своё дело, поэтому можете быть уверены что ваша работа будет сделана до конца.
2. Честен по отношению к клиенту, берусь только за то, что стопроцентно смогу завершить.
2. Скидка при издержках. Если я понимаю, что не успеваю - скидка на заказ двадцать процентов.
Свяжитесь со мной удобным для вам способом включая мобильные звонки. Любые мои контакты Вы можете получить только на сайте weblancer.net.
С уважением и надеждой на сотрудничество, Давыдов Максим.