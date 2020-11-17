fuckksupremee

Берусь только за то, что умею -фото -видеомонтаж.

Берусь только за то, что умею!

-Фотомонтаж

Работаю через Adobe Photoshop:

- могу убрать изъяны фото(прыщи, морщины) - заменить фон или вовсе убрать его

- сделать цветокоррекцию

- вырезать что-либо мешающее по вашему мнению

В целом могу почти все, кроме работы с 3D текстом.

-Видеомонтаж

Работаю через Sony Vegas в целом всё умею, начиная с простых влогов, заканчивая игровыми видео. Не берусь за рендер видео в 4К из-за слабого оборудования.

Пять причин выбрать меня исполнителем!

1. Быстрый 100% результат. Можете быть уверенны, что ваша работа будет выполнена в установленные сроки и без каких-либо издержек. У меня есть много свободного времени, которое я готов уделить вашему проекту.

2. Всегда на связи. Большую часть дня я на связи, всегда готов услышать любой вопрос и с радостью ответить на него.

3. Опыт работы с фото и видео монтажом. Начинал работу с -фото -видео монтажом в 2017 году, когда вёл свой игровой блог и до сегодняшнего дня люблю своё дело. За время работы около тысячи обработанных фотографий и тридцати видео.

4. Ваши корректировки. На любой стадии работы готов услышать ваши корректировки и добавить их в работу.

5. Долгосрочное сотрудничество. Всегда рад постоянным клиентам, поэтому рад буду делать большие скидки на сразу несколько работ.

Гарантии:

1. Работаю на отлично. Я люблю своё дело, поэтому можете быть уверены что ваша работа будет сделана до конца.

2. Честен по отношению к клиенту, берусь только за то, что стопроцентно смогу завершить.

2. Скидка при издержках. Если я понимаю, что не успеваю - скидка на заказ двадцать процентов.

Свяжитесь со мной удобным для вам способом включая мобильные звонки. Любые мои контакты Вы можете получить только на сайте weblancer.net.

С уважением и надеждой на сотрудничество, Давыдов Максим.